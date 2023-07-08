Такер Карлсон заявил, что по-прежнему не знает причин своего увольнения с Fox

"Я вообще не ожидал, что меня уволят в то апрельское утро, - продолжил он. - Поэтому я был шокирован, но ... не злился". Карлсон добавил, что Fox "не была его компанией", сказав: "Когда вы работаете на кого-то другого, этот человек оставляет за собой право и фактически имеет право решать, работать вы там или нет". Такер Карлсон работал ведущим кабельных новостных программ для MSNBC и CNN, прежде чем перейти в Fox, затем он основал консервативный веб-сайт Daily Caller. "И знаете, я желаю телеканалу всего наилучшего", - заключил он.