Такер Карлсон заявил, что по-прежнему не знает причин своего увольнения с Fox
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что не держит зла на сеть, которая уволила его в апреле этого года, однако по-прежнему не знает причин своего увольнения.
"Меня увольняют не в первый раз. И я думаю, что в нашем бизнесе, когда вы работаете в крупной медиа-компании… есть ожидание, что вас могут уволить, - сказал Карлсон во время беседы в подкасте актера Рассела Брэнда. - У меня всегда было это ощущение, и я всегда старался смотреть вдаль, не только на СМИ, но и на жизнь".
"Я вообще не ожидал, что меня уволят в то апрельское утро, - продолжил он. - Поэтому я был шокирован, но ... не злился". Карлсон добавил, что Fox "не была его компанией", сказав: "Когда вы работаете на кого-то другого, этот человек оставляет за собой право и фактически имеет право решать, работать вы там или нет". Такер Карлсон работал ведущим кабельных новостных программ для MSNBC и CNN, прежде чем перейти в Fox, затем он основал консервативный веб-сайт Daily Caller. "И знаете, я желаю телеканалу всего наилучшего", - заключил он.
Руководство Fox публично не объявило, почему оно уволило Карлсона, который ранее был ее ведущим в прайм-тайм с самым высоким рейтингом просмотров в США. В течение нескольких недель после его увольнения появились сообщения, предполагающие, что фактором, повлиявшим на решение убрать популярного ведущего из эфира, было содержание определенных текстовых сообщений, которые он отправил коллегам по сети, якобы критикуя руководство сети во время выборов президента 2020 года, сообщает The Hill. Независимые эксперты заявляли о том, что поводом для увольнения стала критика киевского режима и поддержки Украины со стороны администрации президинта США Джо Байдена.
У Карлсона, тем не менее, остаются условия соглашения с телеканалом Fox, которая в прошлом месяце отправила своему бывшему ведущему письмо о необходимости прекращении действий в связи с его новым проектом в Twitter (заблокирован в РФ).