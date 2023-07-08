Демократы отреагировали на решение Байдена передать Украине кассетные бомбы

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«Тем не менее, президент Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Это — серьезная ошибка», — указали политики.

Лихи и Меркли также отметили, что за поставку Киеву кассетных бомб Штатам придется заплатить «непосильную моральную и политическую цену». Кроме того, отправка боеприпасов отменит десятилетия политики Вашингтона и приведет к еще большей трагедии.

«Мы должны продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь, но таким образом, чтобы это было достойно Соединенных Штатов», — резюмировали демократы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме также выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.