Венесуэльский аналитик Орландо Ромеро рассказал, что преследование в США основателя и президента Российского антиглобалистского движения Александра Ионова является очередным проявлением репрессивной политики администрации президента Джо Байдена, которая установила систему цензуры и контроля. Об этом он заявил РИА Новости.

По мнению эксперта, все это является лишь верхушкой айсберга цензуры.

«Это символичный случай, потому что он демонстрирует репрессивные действия государства против человека, чье преступление состоит в том, что он говорил правду», — объяснил свою позицию Ромеро.

По его мнению, дело Ионова представляет собой частный случай ситуации, которая распространена в Штатах и Европе.

«Это верхушка айсберга, так происходит везде… в Европе и США эта система цензуры и контроля — постоянная практика», — отметил Ромеро.

Минюст США в июле 2022 года обвинил Александра Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь американских граждан в действия в качестве незаконных агентов российских властей. В Вашингтоне утверждают, что Ионов в координации с ФСБ якобы организовал иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы «сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США».