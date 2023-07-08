Байден заявил об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО

«Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться"», — заявил глава Белого дома.

При этом Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в Североатлантический альянс. Политик пообещал помочь Киеву подготовиться к участию в НАТО. По его словам, среди членов альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО «в разгар войны», так как это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.