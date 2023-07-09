Президент США сообщил о нехватке боеприпасов для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что у Соединенных Штатов закончились боеприпасы для отправки Украине. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«У нас кончились боеприпасы», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о причинах поставок на Украину кассетных боеприпасов.

9 июля сообщалось, что решение Соединенных Штатов о поставках Киеву кассетных боеприпасов, которые запрещены соответствующей Конвенцией, повлекло первую очевидную критику в адрес Байдена от ряда европейских союзников по НАТО.

В этот же день бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что передача кассетных боеприпасов Украине обернется пиар-кошмаром для главы Белого дома Джо Байдена. Он отмечал, что американская администрация решила передать Вооруженным силам Украины снаряды 1987 года выпуска.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.