ОЗХО заявила об уничтожении всех запасов химоружия в мире

Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Об этом сообщается в пресс-релизе организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Организация подтвердила, что последнее химическое оружие из заявленных запасов было признано ликвидированным.

Накануне президент США Джо Байден на выступлении объявил о завершении процесса ликвидации американских запасов химического оружия. Он подчеркнул, что США работали над этим более тридцати лет и «приблизились еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия».