Бывшая порнозвезда пыталась провезти 6 кг кокаина в Испанию
Бывшую порнозвезду Камилу Наварро задержали в аэропорте Уругвая с 6 кг кокаина в чемодане. Об этом сообщает The Daily Star.
Уточняется, что Наварро в компании четырёх мужчин пыталась сесть на рейс до Мадрида, но во время проверки багажа работники аэропорта обнаружили в её чемодане шесть плиток кокаина. Все пятеро были задержаны и доставлены в местное отделение полиции.
Источник отмечает, что Наварро является бывшей девушкой уругвайского футболиста Ричарда Моралеса. Спортсмен взялся оплатить все юридические расходы бывшей девушки, а также заявил, что собирается уберечь их общих детей от расспросов со стороны СМИ.
Ранее у жителя Новосибирска изъяли 40 кг гашиша и 6 кг кокаина.
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