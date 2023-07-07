Бывшая порнозвезда пыталась провезти 6 кг кокаина в Испанию

Бывшую порнозвезду Камилу Наварро задержали в аэропорте Уругвая с 6 кг кокаина в чемодане. Об этом сообщает The Daily Star.

Уточняется, что Наварро в компании четырёх мужчин пыталась сесть на рейс до Мадрида, но во время проверки багажа работники аэропорта обнаружили в её чемодане шесть плиток кокаина. Все пятеро были задержаны и доставлены в местное отделение полиции.