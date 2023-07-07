Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО

«В единстве сила НАТО, эта сила распространяется на уверенность обществ, всех союзников альянса. Это очень важно для народов стран НАТО услышать, что они в безопасности, а в единстве есть безопасность. Я считаю, что то, что пока не решен вопрос со Швецией и не решен вопрос по поводу сигнала Украине по поводу приглашения, я считаю, что в этом мало единства. В этом есть угроза силе альянса», — сказал украинский лидер.