Германия задумала отправить больше военных в Косово

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Германия обсудит увеличение военного контингента НАТО в Косово (KFOR) по просьбе Австрии. Об этом пишет РИА Новости.

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Писториус признался, что его об этом попросила австрийская коллега Клаудия Таннер. По его словам, это поможет «разгрузить» австрийских военных, которые следят за соблюдением законности в непризнанном Косово.

Также министр обороны ФРГ заявил, что присутствие сил KFOR необходимо на Балканах из-за «дестабилизирующего» влияния России.

Силы KFOR дислоцируются на севере непризнанной республики Косово, где компактно проживают сербы. Периодически там вспыхивают столкновения между ними и властями.