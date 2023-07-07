Демпартия США решила запретить передачу кассетных боеприпасов Киеву

Члены Демократической партии США решили внести поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов Киеву и другим странам. Об этом сообщает Politico.

© Lenta.ru

С данной инициативой выступают член палаты представителей США от штата Миннесота Ильхан Омар и представляющая Калифорнию конгрессвумен Сара Джейкобс. По их мнению, использование подобных боеприпасов нарушает права человека.

«Если США собираются стать лидером в области международных прав человека, мы не должны участвовать в нарушениях прав человека. Мы можем поддержать народ Украины в его борьбе за свободу, а также противостоять нарушениям международного права», — сказал Омар.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к выбору кассетных боеприпасов для Украины из числа своих запасов. Он заверил, что американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом отказа взрывателя при детонации боеприпасов.