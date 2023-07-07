Обзор иноСМИ: призыв не дать Украине вступить в НАТО и кто пронес кокаин в Белый дом

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Не дайте Украине вступить в НАТО»

Видео дня

Притязания Украины на членство в НАТО станут центральной темой дебатов на саммите альянса, который пройдет на следующей неделе в Вильнюсе, и то, как страны урегулируют этот вопрос, будет иметь серьезные последствия для, Европы и США, пишет Foreign Affairs.

Членство в НАТО предполагает обязательство союзников сражаться и умирать друг за друга. При этом США и другие члены альянса стремятся избежать более глубокого вовлечения в украинский кризис: почти никто не считает, что НАТО должна воевать с Россией за Украину, но многие выступают за то, чтобы пообещать Киеву путь в альянс.

Автор Foreign Affairs считает, что Украину нельзя пускать в НАТО, так как выгоды для безопасности Америки меркнут по сравнению с рисками этого шага. По версии издания, членство Украины поставило бы НАТО перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности для всего альянса. Вместо того, чтобы давать Киеву сомнительные обещания, которые таят в себе большую опасность, Соединенным Штатам следует признать, что пора закрыть двери НАТО перед Украиной, подчеркивается в статье.

Цукерберг запустил «убийцу Twitter» в преддверии боя с Маском

В соцсети Threads (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которую пользователи уже называют «убийцей Twitter», зарегистрировалось более 30 миллионов человек, пишет Financial Times. Марк Цукерберг назвал новую соцсеть «дружественной альтернативой» испытывающему трудности Twitter Илона Маска. Новая соцсеть представляет собой «текстовое приложение для общения», в котором пользователи могут публиковать сообщения длиной до 500 символов и прикреплять ссылки, фотографии и видео, как и в Twitter. Среди первых пользователей - Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Арнольд Шварценеггер и Шакира.

Пользователи Twitter ранее начали искать альтернативы платформе из-за политической позиции Маска и введения премиального сервиса за восемь долларов в месяц с некоторыми функциями, которые ранее были бесплатными. FT отмечает, что все это обостряет соперничество между двумя самыми известными миллиардерами Кремниевой долины. В прошлом месяце Маск написал, что он готов к бою по правилам MMA с Цукербергом, который недавно объявил себя поклонником джиу-джитсу. Цукерберг, похоже, принял вызов. Пока неясно, когда состоится бой, но глава UFC Дана Уайт заявил, что «оба парня настроены серьезно».

В США начали принимать ставки на то, кто пронес кокаин в Белый дом

В начале июля в одной из зон Белого дома нашли кокаин. New York Post сообщает, что букмекеры начали принимать ставки на то, кому принадлежал наркотик. В лидерах оказался сын президента США Хантер Байден (коэффициент 1,7), также в списке есть Анджелина Джоли, Элтон Джон, Мэтью Макконахи и Снуп Дог, но их коэффициенты гораздо меньше.

Также у букмекеров можно сделать ставки на людей разных профессий - уборщика, спецагента секретной службы и библиотекаря Белого дома. Несмотря на оптимистичные прогнозы букмекеров в пользу Хантера Байдена, официальные лица недавно заявили, что виновный вряд ли когда-либо будет установлен, отмечает New York Post.

«США изменили свой тон в отношении Африки, но смысл не поменялся»

В конце прошлого года состоялся громкий саммит США-Африка, а недавно американский аналитический центр опубликовал отчет, в котором призвал администрацию президента Джо Байдена избегать прямых столкновений с Китаем при расширении контактов с африканскими странами и сосредоточиться на том, как принести пользу Африке, пишет «Хуаньцю шибао». Кажется, что тон США в отношении Африки поменялся: Штаты заявляют, что стремятся выстраивать более широкие партнерские отношения, чтобы вместе развивать континент. Но ядро американских интересов осталось прежним, уверяет издание. Китай остается главным противником, с которым США сражается в Африке.

В мае 2023 года США объявили о решении вложить в проект атлантического железнодорожного коридора, который должен соединить Анголу и Конго, 250 миллионов долларов. Этот шаг - попытка конкуренции с Китаем, имеющим аналогичные проекты на континенте, отмечает «Хуаньцю шибао». Газета подчеркивает, что 2018 году многие страны Африки подали заявки на присоединение к инициативе «Один пояс - один путь», чем недовольны американцы. Несколько месяцев назад США направили самую большую в истории американскую делегацию на Конференцию по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность.

Под Лионом французы протаранили авто семьи неевропейской внешности

В Броне, городе, примыкающем к Лиону, двое мужчин умышленно врезались в автомобиль, в котором находились отец и его семилетняя дочь неевропейской внешности, сообщает Le Figaro. Отец и дочь не пострадали, но были доставлены в больницу в шоковом состоянии.