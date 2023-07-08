В Греции признали неэффективность западных санкций против России

Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас признал, что антироссийские западные санкции имеют свою цену для греческой экономики. Его слова приводит ТАСС.

По словам Стурнараса, стоимость санкционных мер против России для экономики страны определенно имеется. Он отметил, что для Греции принцип международных границ важнее, чем издержки. Стурнарас уточнил, что последствия приносят трудность, однако уважение международных принципов превосходит любые расходы.

Таким образом политик ответил на вопрос, делал ли Банк Греции (Центрабанк) расчеты, сколько теряет экономика страны от санкций ЕС против России по показателям темпов экономического роста, сокращения торговли, потере тысяч российских туристов.