Во Франции предложили покинуть Шенгенскую зону
Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с требованием становить неконтролируемую миграцию, для чего стране необходимо покинуть Шенгенскую зону. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Я единственный, кто требует установить национальные границы и выходить из Шенгена», — заявил политик.
В свою очередь бывший начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан назвал причиной массовых беспорядков и погромов в стране массовую миграцию и провал политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества, пишет ТАСС.
По его словам, с 2005 года диаспоры во Франции выросли примерно на 5 млн человек. Достижение ими определенной критической массы заставляет их «осознавать свою непреодолимую силу».
«Со своей стороны, я бы описал нынешнюю катастрофу как «восстание или бунт против французского национального государства со стороны значительной части молодых людей неевропейского происхождения, проживающих на его территории», - отметил он в интервью газете Le Figaro.
Напомним, что беспорядки во Франции начались 27 июня, после того как полицейский застрелил в пригороде Парижа, Нантере, 17-летнего подростка за рулем автомобиля. Молодого человека остановили из-за езды по полосе для автобусов, после чего он попытался уехать от правоохранителей.
Кадры убийства были растиражированы в социальных сетях. Беспорядки начались в Нантере, а после распространились на другие города страны. Протестующие грабили магазины, поджигали автомобили и устраивали столкновения с полицией. По оценке руководителя союза французских бизнесменов Жоффруа Ру де Безье, сумма ущерба от беспорядков составляет порядка 1 млрд евро.