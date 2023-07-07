Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с требованием становить неконтролируемую миграцию, для чего стране необходимо покинуть Шенгенскую зону. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Я единственный, кто требует установить национальные границы и выходить из Шенгена», — заявил политик.

В свою очередь бывший начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан назвал причиной массовых беспорядков и погромов в стране массовую миграцию и провал политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества, пишет ТАСС.

По его словам, с 2005 года диаспоры во Франции выросли примерно на 5 млн человек. Достижение ими определенной критической массы заставляет их «осознавать свою непреодолимую силу».

«Со своей стороны, я бы описал нынешнюю катастрофу как «восстание или бунт против французского национального государства со стороны значительной части молодых людей неевропейского происхождения, проживающих на его территории», - отметил он в интервью газете Le Figaro.

Напомним, что беспорядки во Франции начались 27 июня, после того как полицейский застрелил в пригороде Парижа, Нантере, 17-летнего подростка за рулем автомобиля. Молодого человека остановили из-за езды по полосе для автобусов, после чего он попытался уехать от правоохранителей.