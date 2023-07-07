Минздрав Украины поддержал предложенную Зеленским легализацию марихуаны

"Комитет по вопросам охраны здоровья (комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - прим. ТАСС) уже поддержал этот законопроект. И министерство охраны здоровья дало позитивную оценку данному законопроекту. Ожидаем, что в ближайшее время он будет вынесен в Верховную раду и там принят", - сказал Кузин в эфире телеканала "Рада".