Ученые: в Британию направляются акулы-людоеды

В Великобритании вскоре могут появиться большие белые акулы: ученые предупреждают, что их популяции движутся в сторону Корнуолла и Ирландии в поисках пищи. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей из Ocearch.

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Летом морская вода в Британии имеет идеальную температуру для акул, кроме того, и в Корнуолле, и в Ирландии есть популяции морских котиков.

По словам основателя Ocearch Криса Фишера, эти условия формируют «идеальное охотничье угодье» для акул.

Экоактивист Ричард Пирс рассказал, что за последние 15 лет сообщения о белых акулах в Великобритании появлялись более ста раз, но лишь 12 из них заслуживают доверия, причем шесть случаев произошли на побережье Корнуолла.

Daily Mail отмечает, что у больших белых акул настолько сильное обоняние, что они могут обнаружить колонию тюленей на расстоянии в три километра, также эти акулы плавают со скоростью до 60 километров в час и нападают на пять-десять человек каждый год.

TechInsider ранее рассказал, что акулы стали чаще убивать людей. В Австралии за один год зафиксировали семь таких смертей - это намного выше среднего показателя по стране за 50 лет (1,02 смерти в год).