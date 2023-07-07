Ученые: в Британию направляются акулы-людоеды
В Великобритании вскоре могут появиться большие белые акулы: ученые предупреждают, что их популяции движутся в сторону Корнуолла и Ирландии в поисках пищи. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей из Ocearch.
Летом морская вода в Британии имеет идеальную температуру для акул, кроме того, и в Корнуолле, и в Ирландии есть популяции морских котиков.
По словам основателя Ocearch Криса Фишера, эти условия формируют «идеальное охотничье угодье» для акул.
Экоактивист Ричард Пирс рассказал, что за последние 15 лет сообщения о белых акулах в Великобритании появлялись более ста раз, но лишь 12 из них заслуживают доверия, причем шесть случаев произошли на побережье Корнуолла.
Daily Mail отмечает, что у больших белых акул настолько сильное обоняние, что они могут обнаружить колонию тюленей на расстоянии в три километра, также эти акулы плавают со скоростью до 60 километров в час и нападают на пять-десять человек каждый год.
TechInsider ранее рассказал, что акулы стали чаще убивать людей. В Австралии за один год зафиксировали семь таких смертей - это намного выше среднего показателя по стране за 50 лет (1,02 смерти в год).
В июле 2023 года 15-летний подросток подвергся нападению акулы у побережья нью-йоркского пляжа во время серфинга, за месяц до этого россиянин в Египте был убит тигровой акулой.