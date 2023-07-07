Пока вы спали: Шансы на мир между Москвой и Киевом и планы по повышению зарплат в РФ

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Салливан оценил шансы на достижение мирного договора между Москвой и Киевом

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Мирное соглашение между властями России и Украины может быть достигнуто, сообщил Washington Post бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

Он считает, что если это произойдет, то всего лишь на время, а не на постоянной основе.

«Но в его сознании [президента РФ Владимира Путина] оно никогда не будет постоянным», — сказал политик.

Дипломат не исключил, что Москва может пойти на мирную сделку с Киевом в «в какой-то момент», когда решит, что ход специальной военной операции позволяет это сделать.

Российские компании заявили о планах повысить зарплаты

53 процента российских компаний намерены повысить оплату труда своим работникам в текущем году, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование hh.ru.

35 процентов намерены увеличить оклад. Чаще повысить выплаты работникам готовы работодатели из сфер IT, строительства и недвижимости, non-food FMCG и розничной торговли.

Также выяснилось, что для того, чтобы привлечь и удержать работников, работодатели готовы поднять зарплату.

Стали известны новые данные об обнаружении кокаина в Белом доме

В США стали известны новые данные о том, где именно Секретная служба обнаружила кокаин в Белом доме, сообщает NBC News.

Власти теперь заявляют, что пакет с порошком был обнаружен в каморке у входа в западное крыло здания, тогда как ранее сообщалось, что кокаин нашли в официальной приемной западного крыла.

Теперь утверждается, что место, где нашли наркотик, «было очень проходным», а значит, личность оставившего кокаин вряд ли будет установлена.

В Киевской области произошли взрывы

Минувшей ночью слышались взрывы в Киевской области, сообщает ТАСС.

По словам властей, работали системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о взрывах в Николаевской и Одесской областях. Кроме того, воздушная тревога действовала в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской областей.

Подписан указ об особенностях правового положения россиян с гражданством Украины

В России утвержден порядок взаимодействия госорганов по вопросу правового положения россиян, имеющих украинское гражданство, сообщает «Газета.ру».

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Также утверждена форма заключения о несоблюдении такими гражданами РФ обязанностей, связанных с реализацией прав, предусмотренных для граждан Украины.