Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО

Украина имеет право стать членом НАТО. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина имеет право стать членом НАТО», — заявил Эрдоган во время брифинга.

Прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины. По словам Эрдогана, Турция прилагает активные усилия для завершения конфликта на Украине.