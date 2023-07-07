Салливан оценил шансы на достижение мирного договора между Москвой и Киевом
Мирное соглашение между Москвой и Киевом может быть достигнуто, сообщил Washington Post экс-посол США в России Джон Салливан.
По его словам, если это произойдет, то всего лишь на время, а не на постоянной основе.
«Но в его сознании [президента РФ Владимира Путина] оно никогда не будет постоянным», — сказал политик.
Дипломат не исключил, что РФ может пойти на мирную сделку с бывшей советской республикой в «в какой-то момент», когда решит, что ход специальной военной операции позволяет это сделать.
«Он [Путин] хочет достичь целей специальной военной операции. Денацифицировать и демилитаризовать Украину. У него большой горизонт. Он готов от имени русского народа возложить на Россию огромные расходы для достижения этих целей… Он не может сейчас отступать. У него нет выбора… Система, в которой он находится и которую он построил, не позволит этому случиться. Он этого не переживет», — отметил дипломат.