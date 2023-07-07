Салливан оценил шансы на достижение мирного договора между Москвой и Киевом

«Он [Путин] хочет достичь целей специальной военной операции. Денацифицировать и демилитаризовать Украину. У него большой горизонт. Он готов от имени русского народа возложить на Россию огромные расходы для достижения этих целей… Он не может сейчас отступать. У него нет выбора… Система, в которой он находится и которую он построил, не позволит этому случиться. Он этого не переживет», — отметил дипломат.