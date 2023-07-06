Умер основатель бренда воды Fiji Дэвид Гилмор

Умер основатель компании по производству питьевой воды Fiji Дэвид Гилмор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его жену.

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Уточняется, что Гилмор умер 11 июня в Нью-Йорке, но сообщить об этом решили только сегодня. Ему был 91 год. Как уточнила жена Гилмора, причиной смерти стала остановка сердца.

Свой первый капитал Гилмор заработал на продаже недвижимости и добыче золота, но известен стал благодаря созданию бренда питьевой воды Fiji. Бренд стал популярен благодаря продвижению – Гилмор использовал свои связи в Голливуде, чтобы бутылки Fiji появились в телевизионных шоу, среди которых были сериалы «Клан Сопрано» и «Элли МакБил».