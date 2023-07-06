Умер основатель бренда воды Fiji Дэвид Гилмор
Умер основатель компании по производству питьевой воды Fiji Дэвид Гилмор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его жену.
Уточняется, что Гилмор умер 11 июня в Нью-Йорке, но сообщить об этом решили только сегодня. Ему был 91 год. Как уточнила жена Гилмора, причиной смерти стала остановка сердца.
Свой первый капитал Гилмор заработал на продаже недвижимости и добыче золота, но известен стал благодаря созданию бренда питьевой воды Fiji. Бренд стал популярен благодаря продвижению – Гилмор использовал свои связи в Голливуде, чтобы бутылки Fiji появились в телевизионных шоу, среди которых были сериалы «Клан Сопрано» и «Элли МакБил».
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