Названа возможная цель встречи Зеленского и Эрдогана
Президент Украины Владимир Зеленский хочет подтвердить с Анкарой уже существующие договоренности после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на должности президента Турции. Такое мнение Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
По его словам, главной целью Киева является фиксация существующих договоренностей. Политолог добавил, что это касается и соглашений по сотрудничеству в военно-технической сфере между Украиной и Турцией, поскольку поставки целого ряда вооружений со стороны Турции продолжаются.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен приехать в Турцию и встретиться с турецким коллегой перед саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. По данным телеканала Habertürk, встреча лидеров двух стран состоится 7 июля.