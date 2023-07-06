Названа возможная цель встречи Зеленского и Эрдогана

По его словам, главной целью Киева является фиксация существующих договоренностей. Политолог добавил, что это касается и соглашений по сотрудничеству в военно-технической сфере между Украиной и Турцией, поскольку поставки целого ряда вооружений со стороны Турции продолжаются.