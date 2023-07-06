$90.34+0.7998.41+0.68

СМИ: Зеленский прибыл в Прагу на борту чешского военного самолета

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу на борту чешского военного самолета, рассказала обозреватель Доминика Глазерова в статье для Чешского ТВ.

Зеленский прибыл в Прагу
© РИА Новости

Автор статьи пояснила, что самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Вацлава Гавела.

По ее словам, в Праге у Зеленского пройдут переговоры с рядом высокопоставленных чиновников. В частности, он встретится с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и главами обеих палат парламента.

Названа цель поездки Зеленского в Болгарию

Ранее сообщалось, что президент Украины намерен посетить ряд восточноевропейских стран с тем, чтобы провести переговоры о поставках вооружений и военной техники.

В Болгарии, к примеру, он намеревался договориться о поставках советской бронетехники и боеприпасов.

37
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости