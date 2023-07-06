Посол Грузии покинул Украину

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили, которому украинские власти из-за ситуации, связанной со здоровьем экс-президента республики Михаила Саакашвили, предписали покинуть страну, уже направляется в Тбилиси. Об этом сообщило грузинское информационное агентство Interpressnews со ссылкой на МИД республики.

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Когда дипломат прибудет в Грузию, пока не известно.

Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.