СМИ: Зеленский встретится с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО встретится с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле, пишет турецкая Sabah, сообщает РИА Новости.
Как уточняется, встреча состоится 7 июля во время визита украинского лидера в Турцию. Она пройдет перед истечением соглашения о зерновом коридоре 17 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти не пойдут на уступки России для продления зерновой сделки. По его словам, это Россия должна придерживаться своих обязательств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия немного. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не оставит беднейшие страны без зерна. В случае, если зерновая сделка не продлится, Москва намерена за свой счет обеспечивать поставки.