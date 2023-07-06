СМИ: Зеленский встретится с Эрдоганом

Как уточняется, встреча состоится 7 июля во время визита украинского лидера в Турцию. Она пройдет перед истечением соглашения о зерновом коридоре 17 июля.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти не пойдут на уступки России для продления зерновой сделки. По его словам, это Россия должна придерживаться своих обязательств.