Стала известна судьба денежного наследства Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставил в наследство своей последней спутнице, депутату Марте Фашине, сто миллионов евро. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Завещание Берлускони было зачитано его наследникам 5 июля. Внутри завещания находилось личное письмо для детей, написанное от руки и подписанное словами «Спасибо, с любовью ко всем вам, ваш папа».

Большая часть холдинга Берлускони Fininvest (53 процента) досталась его детям от первого брака - Марине и Пьеру Сильвио. Остальное - детям от второго брака Барбаре, Элеоноре и Луиджи.

Corriere della Sera подчеркивает, что никто из братьев и сестер не получил единоличного контроля над холдингом.

Также в завещании предусмотрено сто миллионов евро для младшего брата Берлускони Паоло и 30 миллионов - для соратника политика Марчелло Делл’Утри.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в миланской больнице. Ему было 86 лет.