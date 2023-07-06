Саммит НАТО 2023 в Вильнюсе: дата, повестка, чего ждать России

В 2023 году традиционный саммит НАТО пройдет в Вильнюсе. На этой встрече Украина рассчитывает получить «более конкретное» приглашение в альянс, возможно ли это – читайте в материале «Рамблера».

Саммит НАТО в Вильнюсе: даты и повестка

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Саммит альянса пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе.

В Европарламенте рассказали, что главными темами саммита станут украинский кризис и будущее Украины в НАТО.

«Встреча будет направлена на то, чтобы подать решительный сигнал о поддержке Украины, подтвердив политику открытых дверей НАТО, увеличив военную помощь, пообещав сделать украинскую армию совместимой с силами НАТО и, возможно, наметив будущие гарантии безопасности для Киева», – подчеркнули в Европарламенте.

Также НАТО рассмотрит вопрос об укреплении своего восточного фланга, пересмотрит свою Стратегическую концепцию, принятую в 2022 году в Мадриде, обсудит вызовы безопасности, исходящие от Китая, и необходимое увеличение оборонных расходов.

Ожидается, что саммит НАТО в Вильнюсе позволит союзникам оказать давление на Турцию, чтобы та разрешила Швеции вступить в альянс.

Чего ожидать России от саммита НАТО

Хотя в 2022 году Украина официально подала заявку на вступление в НАТО, сейчас все стороны признают, что в альянс страна не вступит до окончания боевых действий, заявили американские эксперты по нацбезопасности Шон Монаган, Сисси Мартинес и Отто Свендсен.

В конце июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт, но хотят быть уверены, что Украина станет частью альянса после завершения боевых действий. Поэтому Украина надеется получить от саммита «мощный сигнал», что ее заявка на членство находится в разработке.

Однако союзники по НАТО не сходятся во мнении по поводу того, что они могут предложить Украине в Вильнюсе. Наиболее осторожные члены альянса, в том числе США, Германия и страны Южной Европы, опасаются повторения Бухарестской декларации 2008 года, в которой Украине и Грузии было предложено будущее членство без практических шагов. В итоге страны столкнулись с вооруженными конфликтами или волнениями.

Более напористые союзники, включая страны Балтии, Польшу и Центральную Европу, считают, что Украина доказала свою ценность для НАТО на поле боя и что она может послужить альянсу в сдерживании России, если пригласить ее в НАТО по-настоящему. По их мнению, любая нерешительность со стороны альянса фактически демонстрирует право вето России на членство Украины в НАТО.

Монаган, Мартинес и Свендсен считают, что наиболее вероятный исход находится между двумя этими полюсами – это область, в которой Великобритания, Франция и страны Северной Европы выступают за то, «чтобы пойти дальше Бухареста, но не до прямого вступления». К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил дать Украине дорожную карту по вступлению в НАТО.

Чтобы избежать «бухарестской ловушки», любое Вильнюсское соглашение потребует конкретных результатов, подчеркнули эксперты. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже объявил о планах провести первый Совет НАТО-Украина в Вильнюсе с участием Зеленского.

В Вильнюсе также может развернуться дискуссия о предоставлении Украине гарантий безопасности. Возможно, гарантии Киеву дадут по примеру недавнего прецедента с предоставлением Британией гарантий безопасности Финляндии и Швеции на время их вступления в НАТО. Однако четкого консенсуса по поводу того, какие гарантии готовы дать союзники, пока нет, подчеркивают эксперты.

По данным The Guardian, на этом саммите НАТО Украине не предложат график вступления с конкретными датами, но вместо этого могут подготовить для нее «более короткий путь» в альянс. Газета отмечает, что это предложение, отражающее консенсус ключевых союзников по альянсу, разочарует Зеленского.

Издание считает, что члены альянса вне формальных структур НАТО также предложат Украине постконфликтные гарантии безопасности, которые, вероятно, примут форму широких обязательств по защите страны в случае конфликта с Россией.