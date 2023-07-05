В Италии раскритиковали Кулебу за циничные слова об украинском конфликте

Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ходе и особенностях украинского конфликта вызывают возмущение, отметила обозреватель Элена Базиле в статье для IL Fatto Quotidiano.

Накануне Кулеба в интервью итальянскому журналисту Марко Травальо рассказал, что верит в победу Киева в противостоянии. По его мнению, она будет подобна победе «Ливерпуля» над «Миланом» в финале Лиги чемпионов.

Базиле пояснила, что ее возмутили подобные циничные метафоры, сравнение военных действий с игрой.

Обозреватель подчеркнула, что если бы Кулеба заботился о своем народе, то не мечтал бы о победе, а призывал бы стороны сесть за стол переговоров и решить вопрос путем дипломатии.

А если бы, заметила Базиле, правительство Украины в целом тревожилось о судьбе жителей страны, то оно бы согласилось на нейтральный статус государства и языковую автономию для русскоязычных регионов.