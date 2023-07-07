В США допустили невозможность найти принесшего в Белый дом кокаин

Секретная служба США допустила, что не найдет причастных к появлению кокаина в Белом доме. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

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По данным издания, для выявления принесшего кокаин в Белый дом потребуется время. При этом американские чиновники признали, что есть вероятность того, что они не смогут определить, кто принес наркотики в Белый дом.