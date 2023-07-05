В Швеции завели уголовное дело на Грету Тунберг

Тунберг обвиняется в том, что после акции в нефтяном порту Мальмё группа экоактивистов, в числе которых была и Тунберг, перекрыли дорогу и отказались подчиняться приказам полиции. Как позже сообщила активистка, целью акции было перекрыть дорогу для грузовиков с нефтью. Согласно предварительным данным, дело будет рассмотрено в окружном суде Мальмё 28 июня.