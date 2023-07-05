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В Швеции завели уголовное дело на Грету Тунберг

Суд в Швеции рассмотрит дело экоактивистки Греты Тунберг по обвинению в неповиновении властям. Об этом сообщает Sydsvenskan.

В Швеции завели уголовное дело на Грету Тунберг
© globallookpress.com

Тунберг обвиняется в том, что после акции в нефтяном порту Мальмё группа экоактивистов, в числе которых была и Тунберг, перекрыли дорогу и отказались подчиняться приказам полиции. Как позже сообщила активистка, целью акции было перекрыть дорогу для грузовиков с нефтью. Согласно предварительным данным, дело будет рассмотрено в окружном суде Мальмё 28 июня.

Ранее Тунберг встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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