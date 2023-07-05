СМИ: обнаруженный в Белом доме порошок оказался кокаином
Белый порошок, обнаруженный в воскресенье, 2 июля, в Белом доме, оказался кокаином, рассказал обозреватель Майк Мемоли в статье для телеканала NBC News.
По данным обозревателя, специалисты провели лабораторное исследование порошка, обнаруженного в общих зонах Белого дома.
Тесты показали, что в небольшом свертке был кокаин.
Уточняется, что наркотическое вещество было обнаружено в общем помещении западного крыла. Посетители и сотрудники проходят через него перед тем, как пройти в офисные помещения и приступить к работе. Кроме того, они оставляют в нем личные вещи.
В Секретной службе США пояснили, что будет проведено расследование обстоятельств попадания кокаина в западное крыло.
В частности, будут изучены журналы учета входа в здание и записи с камер наблюдения.