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СМИ: обнаруженный в Белом доме порошок оказался кокаином

Белый порошок, обнаруженный в воскресенье, 2 июля, в Белом доме, оказался кокаином, рассказал обозреватель Майк Мемоли в статье для телеканала NBC News.

СМИ: обнаруженный в Белом доме порошок оказался кокаином
© globallookpress.com

По данным обозревателя, специалисты провели лабораторное исследование порошка, обнаруженного в общих зонах Белого дома.

Тесты показали, что в небольшом свертке был кокаин.

Уточняется, что наркотическое вещество было обнаружено в общем помещении западного крыла. Посетители и сотрудники проходят через него перед тем, как пройти в офисные помещения и приступить к работе. Кроме того, они оставляют в нем личные вещи.

На территории Белого дома обнаружили белый порошок

В Секретной службе США пояснили, что будет проведено расследование обстоятельств попадания кокаина в западное крыло.

В частности, будут изучены журналы учета входа в здание и записи с камер наблюдения.

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