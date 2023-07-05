В ГУР Украины усомнились в пользе саммита НАТО для страны

«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей», — подчеркнул глава ГУР Минобороны Украины.