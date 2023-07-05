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Песков ответил на сообщения о предостережении Си Цзиньпина Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения, что глава Китая Си Цзиньпин призвал Владимира Путина не использовать ядерное оружие в украинском кризисе. Об этом сообщает ТАСС. Газета Financial Times ранее рассказала со ссылкой на источники, что Си во время мартовского визита в Москву якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия.юб

НАТО завершает строительство базы рядом с Калининградом

Пентагон достраивает военный объект в польском селе Редзиково, который находится в 200 километрах от границы с Калининградской областью. Об этом со ссылкой на польское издание PAP.pl пишет Ura.ru. Издание отмечает, что база в Редзиково является противоракетным щитом, который будет сдерживать «ограниченный первый удар противника», и нужен, чтобы «защитить поляков и критически важную инфраструктуру».

Медведев назвал условие прекращения СВО за несколько дней

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине может закончиться через несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, опубликовав «ответ вражеским аналитикам». В видео у Медведева спросили, что он думает о высказываниях некоторых западных политиков о том, что у России «несовременные» Вооруженные силы. Зампред Совбеза подчеркнул, что российская армия — современная и героическая. Даже несмотря на то, что у нее есть проблемы, как и у любых других армий, добавил он.

Талибы* заявили о планах участвовать в ШОС

Движение «Талибан»* (признано в России террористическим и запрещено), контролирующее Афганистан, потребовало принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет «Интерфакс». Как отмечается в заявлении МИД Афганистана, талибы приветствуют подобные встречи в целях достижения согласия и безопасности региона, и расширения сотрудничества. Также движение поддержало принятую итоговую декларацию саммита, где говорится о свободном, стабильном, едином и свободным от войн и наркотиков Афганистане.

Французский экономист предрек новый финансовый кризис в конце лета

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Известный французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами предупредил о возможном мировом финансовом кризисе, который может произойти уже в августе. Об этом сообщает РИА Новости. Аттали высказал опасения о крахе «Дойчебанка» и последующем кризисе в американской финансовой системе. Он отметил, что это может привести к сокращению кредитования и глобальной рецессии, что создаст проблемы для Украины.

Эксперты прокомментировали рост госдолга России

В 2022 году российский госдолг вырос на 9,1 процента и достиг 22,81 триллиона рублей - 14,9 процента ВВП, а расходы на его обслуживание достигли 1,33 триллиона рублей. Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что безопасный порог госдолга составляет 20 процентов ВВП и у России есть запас прочности. Издание подчеркнуло, что Россия по-прежнему входит в число стран с низкой долговой нагрузкой, а ее общий долг - самый низкий среди стран-членов «Большой двадцатки». К примеру, в США показатель достигает 121,7 процента ВВП, во Франции - 111,1 процента, в ЕС - 90,9 процента.

Названы лидирующие на российском рынке марки электрокаров

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Российский бренд электромобилей Evolute смог сохранить лидерство на рынке по итогам июня, а бренд Voyah упрочил свои позиции. Об этом говорится в отчете компании «Моторинвест», отвечающей за продажи электрокаров этих марок на территории России, пишет Autonews.ru. В компании отметили, что по итогам июня было реализовано 144 машины марки Evolute. Всего же с января по июнь текущего года продано 863 автомобилей.

Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло

Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, найдены еще два тела. Всего госпитализированы 137 человек — ранее сообщалось о 134 пострадавших.

Врачи оценили состояние госпитализированного режиссера Митты

Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение Боткинской больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. Состояние кинодеятеля улучшилось — врачи уже планируют скоро выписать режиссера домой. Медики поставили ему диагноз: транзиторную ишемическую атаку и синдром внутренней сонной артерии. Также психиатр обнаружил у Митте деменцию.

В столице разработали зарядную станцию для электромобилей

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