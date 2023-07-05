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Глава французского региона призвала «омолодить» ответственность за беспорядки

Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс, один из кандидатов в президенты на прошедших в 2022 году выборах Валери Пекресс призвала снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет, сообщает радио RTL.

Глава французского региона призвала «омолодить» ответственность за беспорядки
© Geert Vanden Wijngaert/AP

«Необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет. Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых людей, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют молодых, все более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности», — пояснила Пекресс.

По ее словам, необходимо также наделить мэров и глав администраций правом выселять семью, ребенок в которой организует или участвует в беспорядках.

Ранее официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил о планах блокировать социальные сети на время беспорядков.

Представитель кабмина указал на несколько особенностей предложений по ограничению соцсетей — например, предлагает блокировать геопозицию, чтобы не позволить поджигателям собираться вместе.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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