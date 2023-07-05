Глава французского региона призвала «омолодить» ответственность за беспорядки

«Необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет. Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых людей, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют молодых, все более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности», — пояснила Пекресс.