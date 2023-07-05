Талибы* заявили о планах участвовать в ШОС

Талибы* заявили о желании участвовать в заседаниях ШОС
Движение «Талибан»* (признано в России террористическим и запрещено), контролирующее Афганистан, потребовало принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет «Интерфакс».
Как отмечается в заявлении МИД Афганистана, талибы приветствуют подобные встречи в целях достижения согласия и безопасности региона, и расширения сотрудничества. Также движение поддержало принятую итоговую декларацию саммита, где говорится о свободном, стабильном, едином и свободным от войн и наркотиков Афганистане.
Также в документе говорится о необходимости продолжения оказания гуманитарной помощи гражданам Афганистана и содействия возвращению беженцев. Однако талибы* заявили, что не согласны с утверждениями, что их правительство не является инклюзивным.
Напомним, Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС. На прошедший в июне саммит организации талибов не пригласили. Следующий саммит пройдет в Казахстане.