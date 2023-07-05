Талибы* заявили о планах участвовать в ШОС

Как отмечается в заявлении МИД Афганистана, талибы приветствуют подобные встречи в целях достижения согласия и безопасности региона, и расширения сотрудничества. Также движение поддержало принятую итоговую декларацию саммита, где говорится о свободном, стабильном, едином и свободным от войн и наркотиков Афганистане.

Также в документе говорится о необходимости продолжения оказания гуманитарной помощи гражданам Афганистана и содействия возвращению беженцев. Однако талибы* заявили, что не согласны с утверждениями, что их правительство не является инклюзивным.