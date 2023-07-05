Аргентинский аналитик обвинил США в лицемерии при защите свободы слова

Американские власти защищают свободу слова только тогда, когда согласны с политикой Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинского международного аналитика Кристиана Ламеса.

По его словам, жертвами такой философии стали многие люди, мыслящие альтернативно. Говоря о свободе слова, власти Соединенных Штатов на практике очерняют возможность того, что те, кто не согласен с их политикой, могут иметь свободу выражать свое мнение, а американцы иметь доступ к иной точке зрения и другому мнению.

Как указал эксперт, Вашингтон угрожает лишением свободы и судебным преследованием тем, кто имеет смелость выступить против этого произвола.

«И это не только случай (антиглобалиста) Александра Ионова, но есть и другие знаковые случаи, такие как Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден», — отметил Ламес.

Также американские власти систематически отвергают резолюцию России, «которая в рамках ООН осуждает героизацию нацизма, что совершенно логично, поскольку нацизм был идеологией смерти, разрушения и абсолютной бесчеловечности. Для США защита свободы слова заключается в том, чтобы не поддерживать и всегда голосовать против этой резолюции», - отметил аналитик.