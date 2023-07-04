В Грузии обвинили Украину в обострении отношений

Предписание властей Украины грузинскому послу Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций из-за ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили является «крайней формой обострения дипломатических отношений». Об заявили в МИД закавказской республики.

В ведомстве выразили сожаление из-за решения Киева прибегнуть к такому шагу «по отношению к дружескому государству и народу». Там также отметили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказавшего в удовлетворении иска адвокатов грузинского экс-президента о его освобождении по состоянию здоровью, свидетельствует о «наивысших стандартах защиты прав Михаила Саакашвили» в Грузии.