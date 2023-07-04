Виллу Сильвио Берлускони могут превратить в музей

Поместье Сильвио Берлускони под Миланом вскоре может стать местом притяжения его поклонников. Родственники покойного политика и бизнесмена обсуждают возможность открытия музея на вилле Сан-Мартино. Об этом сообщают источники в политической партии "Вперед, Италия", основанной Берлускони.

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По информации местной газеты Il Messaggero, сперва планируется организация частных туров по поместью, а спустя время - открытие полноценного музея для широкой публики. Издание отмечает, что в коридорах будут звучать записи речей экс-премьера, а на экранах покажут документальный фильм "Река свободы" (Il fiume della libertà), снятый в 2013 году в честь 20-летия партии Берлускони.

Посетители также смогут прогуляться по лабиринту из 70 комнат, оценить собрание картин, в том числе полотна Тициана и Рембрандта, а также коллекцию портретов, на многих из которых изображен именитый хозяин виллы. Библиотека Берлускони вмещает более 10 тысяч книг, а в его кабинете представлены подарки от мировых лидеров. Там можно оценить и презенты от покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

Одной из главных "достопримечательностей" поместья является мраморный мавзолей в саду, который экс-премьер Италии возвел еще при жизни. Сейчас там покоятся его останки, так что все желающие смогут почтить память политика у этого величественного мемориала.