Виллу Сильвио Берлускони могут превратить в музей
Поместье Сильвио Берлускони под Миланом вскоре может стать местом притяжения его поклонников. Родственники покойного политика и бизнесмена обсуждают возможность открытия музея на вилле Сан-Мартино. Об этом сообщают источники в политической партии "Вперед, Италия", основанной Берлускони.
По информации местной газеты Il Messaggero, сперва планируется организация частных туров по поместью, а спустя время - открытие полноценного музея для широкой публики. Издание отмечает, что в коридорах будут звучать записи речей экс-премьера, а на экранах покажут документальный фильм "Река свободы" (Il fiume della libertà), снятый в 2013 году в честь 20-летия партии Берлускони.
Посетители также смогут прогуляться по лабиринту из 70 комнат, оценить собрание картин, в том числе полотна Тициана и Рембрандта, а также коллекцию портретов, на многих из которых изображен именитый хозяин виллы. Библиотека Берлускони вмещает более 10 тысяч книг, а в его кабинете представлены подарки от мировых лидеров. Там можно оценить и презенты от покойной королевы Великобритании Елизаветы II.
Одной из главных "достопримечательностей" поместья является мраморный мавзолей в саду, который экс-премьер Италии возвел еще при жизни. Сейчас там покоятся его останки, так что все желающие смогут почтить память политика у этого величественного мемориала.
Примечательно, что на следующей неделе огласят завещание Сильвио Берлускони. Согласно данным "индекса миллиардеров" от Bloomberg, в апреле его империя оценивалась в 7,4 млрд долларов. Бизнесмен владел футбольным клубом Монца, различной недвижимостью, яхтами и коллекциями произведений искусства. Главный актив покойного - крупнейший итальянский вещатель Mediaset. Пока неизвестно, как Берлускони велел распорядиться своим состоянием, однако источник, близкий к покойному, сообщил The Guardian, что "позаботятся обо всех, в том числе о бывших женах".