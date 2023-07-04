Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщил секретариат ШОС. "Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", - говорится в заявлении. Иран стал девятым членом ШОС. 4 июля в Нью-Дели начал свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. ШОС не является военным блоком по примеру НАТО или открытым регулярным совещанием по безопасности, но занимает промежуточную позицию. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на территориях стран-членов, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества и тд.