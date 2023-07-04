Столтенберг заявил, что останется на посту генсека НАТО еще на год

Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на год, до 1 октября 2024 года. "Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года", – написал он в своем аккаунте в Twitter. Столтенберг является руководителем Альянса с 2014 года, в данный момент срок его полномочий был продлен уже четвертый раз. Отмечается, что дольше всего на посту генерального секретаря НАТО за всю историю Альянса находился Йозеф Лунс из Нидерландов. Он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. В мае Столтенберг заявлял, что планирует покинуть свой пост после окончания срока в октябре. Он отмечал, что не готов оставаться на новый срок, даже если получит подобное предложение. Позже в СМИ сообщали, что действующий генсек НАТО может остаться на своем посту еще на один год, напомнив, что в сентябре 2023 года срок его полномочий подойдет к концу. По словам источников, причиной продления срока полномочий действующего генсека Североатлантического альянса стало отсутствие единого решения относительно новой кандидатуры. 28 июня в прессе заявляли, что 31 страна, входящая в состав НАТО, намерена попросить Столтенберга остаться на своем посту до лета 2024 года.