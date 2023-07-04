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«США слишком бурно приветствовали премьера Индии. В чем секрет?»

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Белый дом «слишком бурно приветствовал» премьер-министра Индии Нарендру Моди во время его недавнего визита в Вашингтон, пишет ливанский портал An Nahar. Немногие лидеры удостаивались столь теплого приема: президент США Джо Байден устроил для Моди официальный ужин в Белом доме, Моди выступил на заседании Конгресса - честь, оказанная таким людям, как премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Моди встретился с главами крупных американских компаний и «представил себя образцом неподкупного правителя большой демократической страны восходящего юга, который носит простую хлопчатобумажную рубашку и мало ест». An Nahar задается вопросом, что же скрывается за всем этим.

Издание отметило, что секрет «исключительного гостеприимства» администрации США раскрыла газета Financial Times. По версии газеты, это гостеприимство не имеет ничего общего с политикой Моди, но тесно связано с географическим положением Индии. Ни одна другая страна не имеет таких размеров и возможностей, чтобы выступить в качестве противовеса Китаю. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, заявил, что «нет более важного партнера», чем Индия, в таких вопросах, как искусственный интеллект, цепочки поставок, чистая энергия, полупроводники и изменение климата, подчеркнув, что «Индия станет стратегическим партнером США на десятилетия вперед». Америка считает Индию незаменимым союзником в растущей конкуренции с Китаем, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Две страны видят в Китае серьезную угрозу в рамках ожесточенной борьбы за влияние на международной арене.

Российские самолеты по-прежнему доминируют в воздухе Финляндии

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в прошлом году, но сотни российских рейсов все же пролетают над Финляндией каждую неделю, пишет Kauppalehti. В последние недели более половины пассажирских самолетов, пролетевших над Финляндией, были российскими.

Несмотря на санкции, работа авиакомпаний РФ в воздушном пространстве Финляндии полностью легальна. Паси Никама, директор Fintraffic, объясняет, как это возможно. Делом в том, что российские авиалинии летают с территории РФ в Калининград, используя международное воздушное пространство. На практике маршрут пролегает между Финляндией и Эстонией через Балтийское море, которое не относится к территориям государств. Между Финляндией и Эстонией есть международное воздушное пространство шириной в десятки километров в самом узком месте. Его часть относится к воздушному пространству Финляндии, но компаниям, попавшим в санкционный список, разрешено его использовать. Kauppalehti отмечает, что до пандемии и украинского кризиса из Калининграда на материковую часть России выполнялось чуть более 200 рейсов в день, а летом 2022-го - уже по 740.

«Как быстро Франция забыла о милостях России!»

С тех пор, как Москва начала свою спецоперацию, Франция все чаще нацеливается на Россию и «иногда переходит черту», пишет турецкая dikGAZETE. Недавно в Telegram-канале Минобороны России появились показания пленных военнослужащих ВСУ, некоторые из них утверждают, что французские инструкторы призывали их убивать как можно больше российских военных и внушали им неприязнь к русским.

dikGAZETE отмечает, что вместо того, чтобы бороться со своими внутренними проблемами, Франция вмешивается во внутренние дела других стран, особенно России. Автор статьи посоветовал Парижу «лечить» память, чтобы не забыть то хорошее, что Россия сделала для Франции. Он подчеркнул, что Франция вошла в число стран-победительниц Второй мировой благодаря советскому лидеру Иосифу Сталину, хотя французские вооруженные формирования в нацистской армии совершали убийства на территории СССР.

Британский лорд: «Крым определенно принадлежит России»

Двое британских пэров оказались среди 50 человек, посетивших прием, 12 июня организованный послом России в Великобритании Андреем Келиным, пишет The Guardian. Лорд Ричард Балф рассказал, что на приеме он побеседовал с российским атташе по вопросам обороны. Пэр заявил, что украинский кризис должен завершиться путем переговоров, в рамках которых Украина откажется от территориальных претензий.

«Украина, если честно, это страна-бардак. Она была сколочена Черчиллем и Сталиным ближе к концу Второй мировой войны», - заявил Балф.

Он добавил, что, Крым, по его мнению, «определенно российский». Балф - бывший член Европарламента от лейбористской партии, он перешел на сторону консерваторов в 2002 году и неоднократно делал заявления в поддержку России. Лорд Роберт Скидельски, который также был на приеме, заявил, что не поддерживает действия России на Украине, но присутствовал там, так как «хотел показать свое уважение и привязанность к русскому народу в его национальный день, особенно в этих обстоятельствах».

«Океан - это не частная канализация Японии».

Япония намерена получить разрешение на сброс более миллиона кубометров очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Этот спорный план испортил отношения Токио с соседями, особенно с Китаем, сообщает Bloomberg.