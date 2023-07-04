Бывший госсекретарь напомнил Белому дому о крупных провалах во внешней политике

«[Администрация президента США Джо Байдена] пытается снять с себя вину. Они пытаются переложить вину на других, но не объясняют, почему отказались от нашего подхода, основанного на переговорах [с талибами], или почему они покинули авиабазу Баграм до эвакуации гражданских лиц (...). [Решение о полном выводе войск] является полным провалом [военно-политического] руководства, и мы будем расплачиваться за эти ошибки годами», — говорится в его сообщении.