На территории Белого дома обнаружили белый порошок

Секретная служба США, охраняющая руководство страны, изучает, как на территории Белого дома в воскресенье оказался белый порошок - предположительно, кокаин. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя службы Энтони Гульельми и источники.

Издание пишет, что подозрительное вещество было обнаружено вечером в воскресенье. Пожарный из группы по работе с опасными веществами, прибывший на место, отрапортовал о находке: "Видим желтую ленту, на которой написано "гидрохлорид кокаина". По словам источника газеты, вещество дало положительный результат на кокаин, но его содержание оказалось небольшим.

Официальный представитель Секретной службы Гульельми сообщил газете, что специалисты проводят дальнейшую проверку вещества и выясняют, как оно попало в Белый дом. По его словам, после обнаружения подозрительного вещества находившихся в Белом доме чиновников ненадолго эвакуировали. Президента США Джо Байдена в то время в здании не было.

"Ведется расследование причины и способа попадания [вещества на территорию Белого дома]", - сказал Гульельми.