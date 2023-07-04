В США рассказали о детали, из-за которой Россию считают врагом
Люди в США считают Россию врагом из-за обвинений, которые выдвигают против нее официальный Вашингтон. Такое заявление сделал экс-конгрессмен Деннис Кусинич в программе Going Underground, передает РИА Новости.
«Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом», — сказал он, добавив, что все эти обвинения на самом деле не имеют никакого отношения к реальности.
Кусинич пояснил, что Вашингтон пытается заставить граждан поверить во вмешательство Москвы в президентские выборы в США, хотя ничего подобного не происходило, доказательств этому нет. Белый дом ожидает от жителей страны безоговорочного доверия. Граждане Америки, сыронизировал Кусинич, должны кивать головой и говорить: «о да, так все и было», приняв эту «ерунду».
Ранее обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС могут ускорить процесс дедолларизации, если создадут единую валюту. Она подчеркнула, что на эту группу из пяти стран приходится более 40% населения мира и 18% торговли на планете. Баржелес считает, этого достаточно, чтобы у них проснулись «денежные амбиции».