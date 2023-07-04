Люди в США считают Россию врагом из-за обвинений, которые выдвигают против нее официальный Вашингтон. Такое заявление сделал экс-конгрессмен Деннис Кусинич в программе Going Underground, передает РИА Новости.

«Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом», — сказал он, добавив, что все эти обвинения на самом деле не имеют никакого отношения к реальности.

Кусинич пояснил, что Вашингтон пытается заставить граждан поверить во вмешательство Москвы в президентские выборы в США, хотя ничего подобного не происходило, доказательств этому нет. Белый дом ожидает от жителей страны безоговорочного доверия. Граждане Америки, сыронизировал Кусинич, должны кивать головой и говорить: «о да, так все и было», приняв эту «ерунду».