Нидерланды и Люксембург призвали Сербию и Косово к диалогу

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и его нидерландский коллега Марк Рютте призвали Сербию и Косово начать переговоры под руководством Евросоюза (ЕС). Об этом премьер Нидерландов сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Рютте рассказал, что у них состоялась встреча с сербским президентом Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич, во время которой они обсудили растущую напряженность между Белградом и Приштиной.

«Мы выразили серьезную озабоченность и призвали обе стороны принять участие в диалоге под руководством ЕС с целью деэскалации и последующей нормализации отношений», — написал премьер.

Рютте подчеркнул важность стабильности на Западных Балканах, пояснив, что это позволит сотрудничать над вопросами, которые касаются всей Европы.