МВД Украины сообщило о задержании группы, совершавшей нападения в Херсонской области

МВД Украины в своем Telegram-канале сообщило о задержании группы, совершавшей разбойные нападения в Херсонской области.

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По данным ведомства, группировка состояла из 12 участников, которая под видом добровольческого формирования совершала разбойные нападения на дома граждан.

Ранее Киевская областная прокуратура заявила в Telegram-канале о наложении судом ареста на земельные участки и охотничье хозяйство, владельцем которых, по информации ведомства, является жена оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко.

При этом имя Медведчука не называется, но отмечается, что политик занимал пост министра во время правления на Украине бывшего президента Виктора Януковича.

По информации следственных органов, сумма имущества, на которое наложили арест, составляет около $8,2 млн.