Человечеству спрогнозировали усиление угрозы голода

Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк спрогнозировал, что в будущем из-за изменения климата больше людей окажутся под угрозой голода. Его слова приводит издание France 24.

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Тюрк напомнил, что стихийные бедствия уничтожают поля, скот и экосистемы, из-за чего некоторые граждане остаются в безвыходном положении. По его словам, число людей, испытывающих угрозу голода вследствие глобального потепления, может вырасти на 80 миллионов к середине нынешнего столетия.

Верховный комиссар раскритиковал мировых лидеров за то, что при решении проблемы климатического кризиса они думают только о ближайшем будущем. Он призвал правительства стран перестать откладывать важные решения и отказаться от ископаемого топлива.