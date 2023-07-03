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Временного поверенного Украины вызвали в МИД Грузии

Временный поверенный Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в грузинский МИД. Причиной стали санкции, которые ввела Украина против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает телеканал Imedi.

Временного поверенного Украины вызвали в МИД Грузии
© iStock.com / dimarik

Уточняется, что Шульга уже явился в МИД Грузии. Результаты визита пока неизвестны.

Напомним, что 1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Причиной стало возобновление авиаперелётов в Россию.

Основатель компании Тамаз Гаиашвили попал под ограничения со стороны Украины на 10 лет. Сам Гаиашвили заявил, что ему эти ограничения «безразличны».

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