Временного поверенного Украины вызвали в МИД Грузии
Временный поверенный Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в грузинский МИД. Причиной стали санкции, которые ввела Украина против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает телеканал Imedi.
Уточняется, что Шульга уже явился в МИД Грузии. Результаты визита пока неизвестны.
Напомним, что 1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Причиной стало возобновление авиаперелётов в Россию.
Основатель компании Тамаз Гаиашвили попал под ограничения со стороны Украины на 10 лет. Сам Гаиашвили заявил, что ему эти ограничения «безразличны».
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