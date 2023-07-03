Жену Шредера уволили после посещения посольства РФ

Жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера Со Ён Ким - Шрёдер была уволена из агентства экономического развития NRW.Global Business без выходного пособия после посещения 9 мая торжественного приема, организованного посольством РФ в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник сообщила газета Bild.

По ее данным, присутствие Со Ён Ким - Шрёдер вместе со своим супругом на праздновании Дня Победы в российском посольстве в Берлине переполнило чашу терпения NRW.Global Business.

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Парламентская группа "Альтернативы для Германии" (АдГ) обратилась к правительству Северный Рейн - Вестфалия с вопросом о причинах увольнения и о том, кто принял это решение, сообщает газета. Министр экономики федеральной земли Мона Нойбауэр заявила, что увольнение Ким-Шрёдер обосновано "общим мнением о ее деятельности, которую невозможно совместить с официальными обязанностями в качестве представителя государственной компании NRW.Global Business", утверждает Bild.

"Внеочередное расторжение контракта не влечет за собой никаких оговоренных в контракте компенсаций или выплат госпоже Ким-Шрёдер", - приводит газета слова Нойбауэр.

9 мая в посольстве РФ в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие Шрёдер и его супруга, сопредседатель правопопулистской партии АдГ Тино Хрупалла и председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст.

Кроме того, на приеме присутствовали бывший глава Госсовета ГДР Эгон Кренц, политик из АдГ Александр Гауланд, а также дипломатические представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. В том числе присутствовал представитель Китая. Вместе с тем на мероприятие пришли ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители Русской православной церкви, а также германские общественные деятели и журналисты.