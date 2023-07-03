Появилось фото Саакашвили с заседания грузинского суда

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда, рассматривающего дело о разгоне митингов в 2007 году. Об этом стало известно в понедельник, 3 июля.

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Примечательно, что нынешнее заседание стало первым по данному делу. Кроме того, Саакашвили впервые с декабря 2022 года появился в публичном поле.

Заседание началось в 15:00 по местному времени (14:00 по мск). В социальных сетях распространился скриншот трансляции, на котором видно нынешнее состояние Саакашвили.

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В октябре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали Саакашвили в Грузии и заключили его под стражу.

8 ноября 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает деменцией и еще более чем 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет только о предполагаемых диагнозах.

В пятницу, 7 апреля, экс-политик заявил, что его здоровье стремительно ухудшается и он умирает.