Эксперт оценил возможность отставки Макрона на фоне протестов

"Я не разделяю той точки зрения, что во всем виноваты мигранты, - сказал эксперт. - К сожалению, политика французских властей по восприятию мигрантов и потомков мигрантов оказывается неэффективной, так что эти люди становятся жертвами полицейского произвола и потому ощущают себя гражданами второго сорта во Франции. Во многом это наследие постколониальных проблем, и поэтому какого-то серьезного выхода из этой ситуации пока, к сожалению, не видно".