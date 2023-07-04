Зеленский попросил Байдена пригласить Киев в НАТО уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Киева в НАТО зависит от президента США Джо Байдена, и призвал принять такое решение уже сейчас.

По словам Зеленского, именно Байден принимает решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

"Этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", - сказал украинский президент в интервью телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос о приглашении, Зеленский сказал, что Украине очень важно получить его "сейчас".

"Приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат", - заявил он.

При этом Зеленский указал, что понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО", пока не закончатся боевые действия. Однако, по его словам, Киеву "очень важно чувствовать", что он будет в будущем среди союзников.

В преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, Киев активизировал риторику о претензиях на вступление в альянс. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие страны в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают.

По его словам, на саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Киев ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок. В свою очередь Зеленский заявил, что отсутствие приглашения в НАТО демотивирует вооруженные силы страны.

В офисе президента также указали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.